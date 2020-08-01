Пассажирка поезда "Мариуполь-Киев", которая ехала с сыном, сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина избил и пытался изнасиловать.

Об этом Анастасия Луговая написала у себя на странице в Facebook.

"Вчера 31.07 в поезде "Мариуполь-Киев" около 3:00 на меня было совершено нападение. В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный пробрался к нашему купе, одетый был только в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", — сказала она.

После этого мужчина, по ее словам, снял с себя белье и начал к ней приставать.

"Я попросила, чтобы немножко подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил "Будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь". Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок", — рассказала она.

Ситуацию спас ребенок, который начал плакать и звать маму.

"Вот он, шанс на спасение" - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал", — рассказала женщина.

В другом вагоне им помогла проводник. До Киева оставалось ехать несколько часов.

Начальник поезда поручил охранять насильника, тот грозил нажать стоп-кран и выбить окно.

По прибытию на станцию их ждал патруль полицейских, которых вызвал муж пострадавшей.

Она опубликовала фото после нападения.

Пострадавшая пассажирка поезда "Мариуполь-Киев". Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

Напомним, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в Одессе.

Также "Страна" рассказывала, что киевлянина будут судить за развращение девяти девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Следствие инкриминирует злоумышленнику 44 преступных эпизода. Мужчина не только распространял порнографию, но и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.