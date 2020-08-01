Россия угрожает Украине с военной, политической и экономической точки зрения. Российские диверсии вносят раздор в украинское общество.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье в издании ZN.ua

"Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности. Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства",- пишет глава разведслужбы.

По его словам, Москва пытается противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы изменила предвыборные обещания относительно долгожданного мира в Донбассе.

"Политическая цель РФ – дестабилизировать общественно-политическую жизнь до такого уровня, чтобы Кремль был в состоянии поставить вопрос необходимости "гуманитарной помощи" и перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями", - пишет Кондратюк.

Также, по его данным, Россия проводит кампании по дезинформации на Западе касательно украинской коррупции.

"Особое внимание российская пропаганда уделяет недопущению роста прямых иностранных инвестиций в наше государство, доводя до наших партнеров искаженную информацию о коррупционных рисках и угрозах. Накануне очередных переговоров Украины с МВФ Россия через дипломатические и другие каналы доводит до авторитетных представителей иностранных банковских и деловых кругов данные о якобы нецелевом использовании Украиной кредитных средств, а также технической и гуманитарной помощи. Не пренебрегает и распространением дезинформации об "экономическом упадке нашего государства вследствие коррупции" во время официальных контактов высшего российского руководства с западными лидерами", - пишет Кондратюк.

Напомним, ранее Кондратюк стал фигурантом скандала. Нардеп Деркач продемонстрировал записи разговоров Байдена и Порошенко, из которых выходило, что Кондратюк мог быть причастен к засылке украинских диверсантов в Крым в 2016 году (он во времена Порошенко занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны).

Также Деркач обратил внимание украинской власти на опасность нахождение Кондратюка на посту главы Службы внешней разведки, с учетом его связей с Петром Порошенко.

"Человек, имевший непосредственное отношение к планируемым терактам и диверсии в отношении граждан Украины, сегодня входит в СНБО и возглавляет Службу внешней разведки, подчиняющейся непосредственно президенту Украины. Вопрос – какому именно? Служба внешней разведки – это спецструктура, имеющая силы, навыки и средства, которые могут быть использованы незаконно для проведения террористических акций, диверсий и провокаций против граждан Украины осенью этого года, с целью посеять хаос и убрать с поста, законноизбранного президента Зеленского. Нас, как граждан Украины, интересует вопрос недопущения вполне возможного нелегитимного прихода к власти бывшего президента Украины Порошенко", - заявил Деркач.

Ранее "Страна" писала, что ВСУ наращивают силы в направлении Крыма из-за возможного вторжения России.

Также мы рассказывали, что в МИД призвали украинцев готовиться к полномасштабному вторжению России.