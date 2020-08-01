Министерство здравоохранения обновило список "красных" стран, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в список "красных" стран Украина включила государства, где за последние две недели количество новых случаев на 100 000 населения превышает аналогичный показатель в нашей стране на 30%.

В страны "зеленой" зоны вошли Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В "красный" список стран вошли Китай, Венгрия, Грузия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция и Россия.

Те, кто прибывает из стран "красной зоны" должен соблюдать две недели самоизоляции либо обсервации.

Напомним, на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 1172 случая заражения коронавируса. Больше всего зараженных было во Львовской и Ивано-Франковской областях. В Киеве диагностировали Covid-19 у 101 украинца.