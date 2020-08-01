Под Запорожьем произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Васильевка-Бердянск". В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Предварительно, водитель автомобиля "BМW" во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "MАN".

Так, в результате ДТП погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Сейчас на месте совершения аварии организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Кроме того, правоохранители просят свидетелей ДТП и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи момента аварии, обратиться в полицию.

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" писала, что гулявшему по трассе пешеходу после столкновения с мотоциклом оторвало голову и ноги.

Также мы рассказывали, что в Крыму столкнулись автобус и грузовик. Погибло 8 человек, еще столько же ранены.