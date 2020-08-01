Заместителем министра культуры может стать Тарас Шевченко - известный грантовый активист, выступавший против Зеленского в период президентской кампании. Он уже подал свою декларацию в качестве кандидата на эту должность.

Как стало известно "Стране", он будет курировать работу медиа (то есть, выполнять функцию расформированного Минстеця).

Как известно, "слуги народа" под руководством нынешнего министра культуры Александра Ткаченко уже написали репрессивный законопроект "О медиа" - он облегчает блокировку сайтов и делает из Нацсовета по ТВ и радиовещанию по сути "карательный" орган с огромными полномочиями.

Одним из лоббистов этого документа является сам Шевченко, а писать его помогал близкий соратник активиста, который с ним вместе работает в центре, финансируемом на западные гранты.

Разбирались, что известно о Тарасе Шевченко.

Кто такой Тарас Шевченко

Этот человек является директором Центра демократии и верховенства права. Он финансируется по большей части правительством Швеции. Также среди доноров - правительственные структуры США, Еврокомиссия, ООН.

Эта организация занимается, кроме прочего, разработкой законодательных норм для медиа. "Наши эксперты разрабатывают и адвокатируют законопроекты, способствующие позитивному развитию медиа в Украине", - говорится на сайте ЦЕДЕМ.

Согласно декларации, Тарас Шевченко получал в прошлом году на посту руководителя этого центра зарплату в 101 тысячу гривен в месяц.

Главный специалист центра по медиа - это Игорь Розкладай, юрист, который входил в рабочую группу по подготовке не только закона о медиа, но и еще более скандального законопроекта о дезинформации, продвигавшемся экс-министром культуры Бородянским.

Оба проекта курировались по линии Минкульта и комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко - нынешнего министра культуры.

Проект по дезинформации пока что канул в Лету - он вызвал разгромную критику не только в Украине, но и на Западе.

Главной претензией было то, что можно закрыть любое СМИ под надуманным предлогом распространения дезинформации, которой власти могут при желании найти везде. Также документ предлагал сажать журналистов в тюрьму за "дезинформацию".

Тарас Шевченко и Игорь Розкладай

Законопроект о медиа после доработки вернули в Раду - однако все репрессивные нормы в нем остались.

К обоим документам приложили руку эксперты центра, который возглавляет Тарас Шевченко. В частности Игорь Розкладай. Но и сам кандидат в заместители министра поддерживал написание законопроекта о медиа, который находится в Раде.

Кроме того Шевченко является членом еще одной грантовой организации - "Реанимационного пакета реформ". Также является соучредителем движения "Чесно" и движения "Стоп цензуре" созданного во времена Януковича и после Майдана прекратившего свое существование - в отличие от собственно цензуры, которая сейчас может выйти на новый уровень. Законодательный.

Также он в январе 2020 года сменил на посту главы Независимого медиасовета Наталью Лигачеву - главу организации "Детектор-медиа", которую журналисты упрекали в защите политики Порошенко по давлению на СМИ. С Лигачевой Шевченко сотрудничал давно и является также медиаэкспертом в ее организации.

Вместе с "Детектор-медиа" и рядом других организаций Центр, который возглавляет Шевченко, подписал 11 апреля 2019 года обращение к кандидатам в президенты, призвав их провести телевизионные дебаты. Отметим, что именно на этом тогда настаивала команда Петра Порошенко, в то время как Зеленский заявлял, что дебаты должны ограничиться стадионом.

Разберемся, какие взгляды исповедует Шевченко.

За Порошенко, мову и против 8 марта

На выборах Шевченко не скрывал, что не поддерживал Зеленского и был близок к тем 25%, которые голосовали за Порошнко. В одном из постов он рассуждает, как лучше оппонировать Зе на предстоящих парламентских выборах.

Также после победы Зе Шевченко успокаивает своих друзей, что ничего не пропало и нужно проявлять оптимизм.

Накануне первого тура выборов Шевченко пишет о том же - что если "кандидат Х" победит (а уже тогда было понятно, что все шло к победе Зеленского), эмигрировать не надо - мол, это "контрастирует с позицией наших предков, которые умирали в борьбе за независимость Украины".

Также из поста следует, что Тарас - фанат Ульяны Супрун.

В предвыборную зиму Шевченко заявлял, что сериал "Слуга народа" - это предвыборная агитация Зеленского. И ее можно запретить через суд.

"Не всегда законы дают однозначный ответ. Так и с «слугой народа» можно найти аргументы как за то, что сериал является агитацией, так и за то, что он таковым не является. Я вижу больше аргументов за то, что сериал имеет целью побудить избирателей голосовать за Зеленского и следовательно является предвыборной агитацией", - написал Шевченко в своей колонке.

После проигрыша Порошенко Тарас Шевченко пришел под Раду на митинг за принятие закона о тотальной украинизации, который старая власть приняла в пику Зеленскому.

Взгляды Тараса и в целом, и в частностях совпадают с тусовкой тех, кого выгоняли из власти, голосуя за Зеленского.

Например, он критиковал выходной день 8 марта.

"Теперь такого персонажа хотят назначить заместителем министра культуры. По сути – главным куратором медиасферы от государства. И это происходит накануне планируемой раскачки ситуации в стране со стороны Порошенко и Турчинова, о которой сейчас не говорит только ленивый. Удивительная кадровая политика. С таким же успехом заместителем министра можно было назначать Викторию Сюмар или же, к примеру, Пояркова", - комментирует возможное назначение Шевченко телеграм-канал "Политика Страны".