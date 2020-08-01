Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры. Фото: pixabay

В Греции в субботу, 1 августа снова после карантина открыла шесть портов, в которые могут заходить круизные лайнера. Но первый лайнер в стране ждут только через три недели. 

Об этом сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис, передает "Интерфакс".

Рречь идет об афинском порте Пирей, а также о портах Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо. Но прибытие первых круизных лайнеров в Грецию ожидается не ранее 20 августа.

Греческие операторы круизных лайнеров не ожидают бронирований ранее сентября. Гостиничная палата Греции в свою очередь сообщила, что загруженность гостиниц в стране составляет сейчас лишь пятую часть от нормы.

До настоящего момента в Греции выявлено около 4,5 тыс. заражений коронавирусом, 206 пациентов скончались.

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