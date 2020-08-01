Владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и призвал ее принимать решение после постановления ВАКС, не слушая главу НАБУ Артема Сытника.

Об этом он сообщил в колонке для "Украинской правды".

По его словам, после того, как судьи Апелляционной палаты ВАКС поддержали жалобу НАБУ и САП на решение Печерского суда о закрытии дела против Александра Писарука и него, ведущие украинские юристы заявили, что ВАКС вышел за пределы правового поля, взяв к рассмотрению эту жалобу.

При этом Бахматюк отметил, что решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает генпрокурора восстанавливать действие отмененного незаконного постановления бывшего первого заместителя генерального прокурора Виталия Каська, ведь уголовное производство уже закрыто.

Также он отметил, что еще до того, как решение было объявлено, "Центр противодействия коррупции" написал большой пост по постановлению суда.

"Сегодня я читаю колонку руководителя ГПК Шабунина на "Украинской правде" и понимаю, что театр правового абсурда на этом не закончился. Во-первых, все дело НАБУ было построено на абсурдном утверждении о якобы моем сговоре с бывшим заместителем председателя НБУ Александром Писаруком. Дело развалилось, и его фамилия ГПК вообще теперь не вспоминает.

Далее Шабунин заявляет о потерянном времени из-за решения Печерского суда о закрытии дела, хотя дело по факту тянется без всякого заметного продвижения уже три года. Но главное, что Шабунин позволяет себе напрямую указывать генеральному прокурору, какие решения она должна принимать. Что ж, обращусь к генеральному прокурору и я.

Уважаемая Ирина Валентиновна! Попирать закон и указывать, какие решения и в чью пользу вам надо принимать, давить на генпрокурора я, как и каждый гражданин правового государства, не имею никакого права (и не имею такого желания). Призываю вас только к одному: действовать по закону, только по закону, исключительно по закону, а не так, как вам указывают Сытник и Шабунин" - написал Бахматюк.

Он добавил, что оценку вышеуказанным фактам нарушений при рассмотрении апелляции в ВАКС даст Европейский суд по правам человека.

Напомним, что 5 июня Печерский райсуд Киева признал незаконным уголовное дело против Олега Бахматюка. Он отменил прошлогоднее решение зама генпрокурора Рябошапки Виталия Касько о возобновлении следствия и обязал нынешнего генпрокурора Ирину Венедиктову закрыть его.

За восемь дней до этого другой украинский суд - Высший антикоррупционный - постановил заочно арестовать Бахматюка. Причем по тому же самому делу.

Ранее мы разбирались, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.