Комиссия Сейма Польши озвучила причины авиакатастрофы с президентским лайнером, который рухнул под Смоленском в 2010 году.

Об этом говорится в материале "Польского радио".

"В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту–154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших", — говорится в сообщении.

Кроме того, в адрес следователей из Российской Федерации вновь прозвучали обвинения в том, что расследуя обстоятельства крушения президентского лайнера, они пытались скрыть доказательство взрывов на борту.

Напомним, самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной аварии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что не вернут Польше обломки самолета Качиньского.

Также мы сообщали, что в Польше обнаружили звук взрыва на самописцах самолета Качиньского.