Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, утвердила в Украине сниженный "зеленый" тариф, который недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"1 августа состоялось заседание Комиссии...на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 1 августа 2020)", —говорится в сообщении.

Уточним, что законопроект предусматривает снижение "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Напомним, закон, о котором идет речь, Верховная Рада приняла во втором чтении 21 июля. Документ с технико-юридическими правками поддержали 288 народных депутатов.

"Страна" разбиралась, как новый закон о зеленой энергетике изменит тарифы для людей и бизнеса. Тарифы для населения и бизнеса могут взлететь как минимум на 50%, а то и в два-три раза.