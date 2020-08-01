Источник в полиции сообщил подробности задержания и убийства "полтавского террориста" Романа Скрипника, который скрывался с 23 июля.

"Скрипник скрываясь предусмотрительно не звонил по телефону, так как знал, что по локации его найдут. Но у полиции была уже информация, что в Зеньковском районе у него есть друзья, которые ему помогут. Поэтому данный район начали отрабатывать особенно усиленно.

Около часу ночи полицейские, находясь около АЗС в Опошне Зеньковского района, заметили мужчину, который по внешним признакам был похож на Скрипника. При попытке сотрудников полиции его остановить для проверки, человек побежал в направлении территории предприятия ООО "Голден Деррик".

Сотрудник полиции Гума побежал за ним и потребовал от него остановится, на что последний вытащил гранату РГД-5, из которой вытащил чеку, после чего, пригрозив взорвать ее, захватив полицейского Гуму как заложника с требованием отпустить его и прекратить дальнейшее преследование. Захваченный полицейский связался с начальством и объяснил ситуацию.

В свою очередь, начальство дало команду, подтянули КОРД – спецподразделение уже было к тому времени неподалеку Скрипника застрелил сотрудник КОРДа – была команда открывать огонь на поражение. Операция была рискованной, так как сотрудник полиции мог пострадать от взрыва гранаты. Но эта граната была с малым радиусом поражения. И заложник успел вовремя отскочить до того как прогремел взрыв. А Скрипник подорвался на гранате", - рассказал источник в полиции.

Напомним, что 23 июля Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска Виталий Шиян. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу. Все это время его продолжали искать.

В сети появилось видео момента ликвидации. На нем слышен звук выстрела, а затем видно. ка после падения Скрипника взорвалась гранта.