В России заявили, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены. Их проводили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат будут регистрировать.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передают РИА Новости.



Министр рассказал, что сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата. После этого вакцину начнут применять - первыми ее получат врачи и учителя.

Массовая вакцинация начнется в октябре. В ближайшие полтора-два месяца ожидают еще как минимум две заявки на проведение клинических исследований.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. Всего в испытаниях участвовали 38 человек, до этого прививки себе сделали сами сотрудники центра. В Минобороны отметили, что у всех вакцинированных выработался иммунный ответ на инфекцию, побочных эффектов замечено не было.

Ранее "Страна" писала, что биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину цену примерно $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за одну дозу.

Также мы рассказывали, что 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.