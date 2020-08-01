В субботу, 1 августа, в сети появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника. На нем видно, как он держит в заложниках правоохранителя.

"В сети появилось видео ликвидации полтавского террориста. На нем видно, как он держит полицейского. Потом раздается выстрел. Полицейский тут же отбегает и через несколько секунд прозвучал взрыв", — сообщает Telegram-странице "Политика страны".

На опубликованных кадрах слышно, как полицейскому его коллеги кричат: "Убегай! Падай!" И через пару секунд гремит взрыв.

Напомним, что 23 июля Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу.

Все это время его искала полиция с применением авиации, дронов, задействовали собак.

Также "Страна" рассказывала, что сотрудники ГБР начали проверку действий правоохранителей в ходе ликвидации террориста Скрипника.