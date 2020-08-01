В Иране готовы продолжать переговоры с Украиной относительно выплаты компенсации украинской стороне за сбитый в январе боинг компании МАУ. Они готовы брать ответственность за действия, которые совершили зимой.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по юридическим вопросам и международному праву, глава делегации Ирана на переговорах в Украине Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 31 июля в Киеве, отмечается в сообщении.

"Он (Бахарванд – Ред.) подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь Кулеба отметил положительную позицию Ирана во время переговоров 30 июля. Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет строить переговорный процесс конструктивно, и выразил надежду на соблюдение Ираном этой позиции в течение переговоров.

Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, посол Ирана в Украине Манучехр Моради, а также помощник министра и директор департамента Евразии Министерства иностранных дел Ирана Алиреза Хагигиян.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Позже Тегеран признался, что сбил самолет ракетой, приняв его за вражеский, так как тогда были обостренные отношения между Ираном и США и Тегеран ждал опасности, Иран признавал свою вину полностью, но потом заявили, что ошибка произошла не только по их вине.

Иран сначала отказывался выплачивать компенсацию и идти на переговоры с Украиной, но 30 августа переговорный процесс пошел.