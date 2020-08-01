Сотрудники ГБР начали проверку по факту ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника. Действия полицейских будут расследоваться на предмет возможного превышения полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательные выводы о правомерности полицейских "будут сделаны по результатам досудебного расследования".

Напомним, что 23 июля Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу.

Все это время его искала полиция с применением авиации, дронов, задействовали собак.