ГБР начала проверку по факту убийства полтавского террориста Скрипника. Подозревают превышение полномочий
Сотрудники ГБР начали проверку по факту ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника. Действия полицейских будут расследоваться на предмет возможного превышения полномочий.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что окончательные выводы о правомерности полицейских "будут сделаны по результатам досудебного расследования".
Напомним, что 23 июля Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу.
Все это время его искала полиция с применением авиации, дронов, задействовали собак.