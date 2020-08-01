Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что наша страна двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии коронавируса, в связи с чем чиновники ожидают до 4000 смертей и около 400 000 случаев инфицирования.

Об этом он сообщил во время брифинга в субботу, 1 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысяч летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", — сказал он.

В то же время Ляшко рассказал, что карантинные мероприятия в Украине — один из единственных способов сдержать распространение коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирус за сутки подтвердили у 1172 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 71 056 человек. В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 101 жителя столицы.

Также "Страна" писала, что глава Минздрава Максим Степанов сегодня отправился в Ровенскую область, где проверит ситуацию с Covid-19.