Жена украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал не признала свою вину по делу об убийстве супруга. Обвиняемую возили на наркологическое освидетельствование. Она уверяет, что ничего не принимала.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ирину Скурту.

"Вину свою она не признает. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления", - сказала она.

Адвокат уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.

На теле Кохал нет видимых следов применения насилия, которые говорили бы о ссоре между супругами.

В настоящий момент должен начаться суд по избранию в отношении Кохал меры пресечения. Следствие намерено просить об аресте. Защита пока не определилась с ходатайством.

"В деле два адвоката. Мы хотим для начала познакомиться с материалами и будем принимать решение только после этого, коллегиально", - пояснила защитница.

Напомним, в четверг, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки.

Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков. Также выяснилось, что в разделке тела участвовала теща музыканта.

Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.