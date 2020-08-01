Нацполиция показала кадры с места ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника, которого в ночь на субботу 1 августа, убил снайпер при задержании.

На кадрах зафиксировали, как 32-летний "полтавский террорист" вечером зашел в магазин на заправке. Далее полицейские показали кадры с места ликвидации Скрипника - возле жилых домов в частном секторе.

Полиция показала кадры с места ликвидации террориста Романа Скрипника. Видео: YouTube/Национальная полиция

Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. При задержании он взял в заложники полицейского, который его нашел.

ГБР начала расследование, не было ли убийство Скрипника превышением полномочий со стороны полиции.