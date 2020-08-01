Пингвинам, которые проживают в зоопарке британского города Ньюквей, купили машину для мыльных пузырей из-за того, что птицы загрустили на карантине.

Об этом рассказала пресс-служба зоопарка в Instagram.

Пингвины являются социальными животными, а из-за пандемии коронавируса зоопарк закрылся. Резкое уменьшение количества гостей стало причиной того, что птицы загрустили. После этого им придумали новое развлечение: подарили машину для мыльных пузырей.

"Пингвины - очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников зоопарка Дан Тревельян рассказал, что пингвины гоняются за различными предметами, поскольку являются хищниками. Эта участь не обошла стороной и пузырьки: птицы начали наблюдать, а потом бегать за ними и лопать их клювами.

В Великобритании пингвинам купили машину для мыльных пузырей, чтобы они не скучали. Видео: Newquay Zoo

В прошлом году мы рассказывали, что на острове Галиндез в Антарктиде, где находится украинская антарктическая станция им. Вернадского, обосновались теплолюбивые пингвины Дженту и стало много цветковых растений.

Мы также писали, что в Новой Зеландии ученые обнаружили останки гигантского доисторического пингвина.