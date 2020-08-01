Команда неформальных советников по внешней политике и национальной безопасности бывшего вице-президента США Джо Байдена, который участвует в выборах президента США в этом году, расширилась до более чем 2000 человек. Она включает 20 рабочих групп, занимающихся вопросами от национальной безопасности до контроля над вооружениями.

Внутренний список сопредседателей этих групп оказался в распоряжении Foreign Policy.

Организация группы дает представление о том, как Байден будет стремиться формировать свою внешнеполитическую повестку дня в случае победы. Это также проливает свет на группу закулисных советников, таких как эксперт по Восточной Азии Эли Ратнер и специалист по Ближнему Востоку Дэниел Бенаим. Вероятно, они займут высокие и средние должности в Пентагоне, - пишет издание.

Ратнер и Бенаим входят в число 49 сопредседателей рабочих групп широкого сообщества экспертов в области внешней политики, обороны, национальной безопасности и национальной безопасности, которые подают идеи и программные документы в рамках кампании Байдена.

Чиновники, знакомые с консультативными группами, говорят, что они не являются официальной частью кампании, но работают параллельно с кампанией, чтобы предоставлять неформальные консультации Байдену. Большинство из них держат свою деятельность в секрете и не афишируют сотрудничество.

В их число входят бывшие высокопоставленные чиновники администрации Обамы в Государственном департаменте, Министерстве обороны и Министерстве внутренней безопасности.

Каждая из этих рабочих групп наблюдает за несколькими подгруппами, занимающимися такими вопросами, как израильско-палестинский конфликт, гуманитарная помощь и беженцы. Например, рабочая группа по обороне, которую возглавляет бывший заместитель министра обороны по закупкам, технологиям и логистике Фрэнк Кендалл III, бывший старший советник Пентагона Роза Брукс и бывшая заместитель министра обороны по политическим вопросам Кристина Вормхут.

В состав команды, занимающейся Европой, входит более 100 человек. Его возглавляют три бывших сотрудника по национальной безопасности в администрации Обамы: Джули Смит, Майкл Карпентер и Спенсер Бойер.

Идеи и советы направляются в небольшой внутренний круг сторонников Байдена, включая Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Аврил Хейнс, Брайана МакКеона и Джули Смит, которые, вероятно, будут служить мозговым фондом национальной безопасности для администрации Байдена.

"Рабочие группы не имеют реальных полномочий принимать решения, но они наблюдают за этим огромным механизмом, который все время производит информацию", - рассказал один из чиновников.

Как пишет Telegram-канал "Политика Страны", особое внимание обращает на себя Майк Карпентер, экс-советник Джо Байдена и бывший заместитель министра обороны Америки, который отвечал за российское и украинское направление. Не исключено, что за эти направления он будет отвечать, если Байден станет президентом.

Украинской общественности Майк Карпентер известен как комментатор различных событий в 2016-2018 годах. Он выступал в защиту главы НАБУ Сытника от посягательств на него со стороны Порошенко и Луценко. Выражал озабоченность по поводу депортации Саакашвили. Троллил Луценко за отдых на Сейшелах. Комментировал обвинения в адрес Петра Порошенко в лоббировании интересов своих предприятий при военных закупках.

"В общем, находился полностью в повестке той части "соросят", которые конфликтовали с Порошенко в последние годы его правления. А сейчас, частично, перекочевали в команду Зеленского", - пишет телеграм-канал.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

Напомним,что согласно опроса Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена в борьбе за симпатии американцев.

Также мы писали, что Владимир Зеленский может совершить визит в США еще до выборов нового президента.