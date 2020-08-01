Министр юстиции Денис Малюська открыл две платные камеры в одесском СИЗО. Одна рассчитана на двоих заключенных, а вторая - для троих.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну а мы клиентоориентированные. Где клиенты - там и мы", - иронично прокомментировал министр.

Сутки в камере стоят 985 грн, недельное пребывание - 3502 грн, а месяц - 4093 грн.

"И теперь, выезжающим в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных кремов и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - предлагает министр.

Он добавил, что в Николаеве сегодня также открыли платные камеры. Там стоимость пребывания дешевле. Сутки - 452 грн, неделя - 1540 грн, месяц - 3666 грн.

Фото: Facebook/Denis Malyuska

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська хочет сделать платные камеры в СИЗО по всей Украине. Деньги с оплаты "вип-мест" в следственном изоляторе идут в бюджет и помогают ремонтировать старые СИЗО общего содержания, минюст заработал на платных камерах уже 300 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.