"Весь Киев отдыхает в Одессе". Малюська презентовал две платные камеры в Одесском СИЗО по 985 гривен за сутки
Министр юстиции Денис Малюська открыл две платные камеры в одесском СИЗО. Одна рассчитана на двоих заключенных, а вторая - для троих.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
"Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну а мы клиентоориентированные. Где клиенты - там и мы", - иронично прокомментировал министр.
Сутки в камере стоят 985 грн, недельное пребывание - 3502 грн, а месяц - 4093 грн.
"И теперь, выезжающим в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных кремов и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - предлагает министр.
Он добавил, что в Николаеве сегодня также открыли платные камеры. Там стоимость пребывания дешевле. Сутки - 452 грн, неделя - 1540 грн, месяц - 3666 грн.
Фото: Facebook/Denis Malyuska
Напомним, что министр юстиции Денис Малюська хочет сделать платные камеры в СИЗО по всей Украине. Деньги с оплаты "вип-мест" в следственном изоляторе идут в бюджет и помогают ремонтировать старые СИЗО общего содержания, минюст заработал на платных камерах уже 300 тысяч гривен.
Также мы рассказывали, что украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.