На Западной Украине объявили о новом росте заболеваемости коронавирусом.

С 1 августа Украину разделили на четыре зоны, и несколько районов на западе оказались в "красной зоне", то есть самой опасной. Это села на Тернопольщине, Волыни и в Черновицкой области.

А во Львове, который попал в "оранжевую зону", вторую по опасности, говорят о пике эпидемии.

После этого на западе страны заговорили о том, что "цветными" их сделали по политическим соображениям. И пригрозили, что новые ограничения будут игнорировать. То есто наметился еще один карантинный бунт - как это уже было в мае-июне.

Выясняли, что происходит с коронавирусом на западе страны.

Что это за красные и оранжевые зоны

Зоны эпидемии, по решению МОЗ, определяются на основе нескольких показателей: загруженности коек в больницах больными коронавирусом, среднего количества ПЦР тестов, коэффициента выявления новых больных и показателя динамики роста количества больных.

Итак, красная зона - это там, где в больницах заняты больше 75% коек больными коронавирусом, выявленных больных за последние 7 дней более 50% от количества проведенных ПЦР-тестирований, а показатель динамики роста количества больных также превышает 50%.

В красную зону попали:

Луцк;

Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

Теперь там должны ввести строгий карантин - опять остановить общественный транспорт и полностью закрыть ТРЦ, рестораны и кафе, а также не открывать школы и детсады.

Оранжевый уровень устанавливают, если есть хотя бы один из этих показателей: в больницах загружены более 50% коек больными коронавирусом, выявленных больных за последние 7 дней более 20% от количества проведенных ПЦР-тестирований, и показатель динамики роста количества больных также превышает 20%.

В оранжевой зоне не так строго - там запрещена работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, спортзалов и детских лагерей, а также отменяют плановую госпитализацию в больницах.

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Желтый уровень предусматривает закрытие больниц, социальных учреждений и домов престарелых. Разделение на цвета видно на карте, опубликованной вчера Минздравом.

Коронавирусный бунт

Впрочем, на местах не везде согласны ужесточать карантин. Особенно это касается "красных" зон. Там уже начинаются волнения местных властей. Они грозят прямым неповиновением центру.

Так, усиливать карантинные мероприятия отказываются власти Луцка, а в Тернополе, через который уже не останавливаются поезда, решат с понедельника.

Как заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук на своей странице в Фейсбук, Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений "в связи с вышеуказанным непонятным решением".

"Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - пишет Полищук.

Он считает, что "нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране".

С ним солидарен тернопольский мэр Сергей Надал. На своей странице в Фейсбук он назвал решения, принятые "сверху", нецелесообразными и непонятными. По его словам, для усиления жестких карантинных ограничений нет.

Более того, он пригрозил, что для защиты города от супер-карантина будет привлекать "активистов".

"Мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - заявил Надал. Он возмутился, что пока его город закрывают, "в Киеве и других городах-миллионниках работает метро и даже проводятся концерты, вечеринки".

Коллег поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами", - написал он в Facebook.

Возмущения понятны - власти в регионах не хотят терять рейтинги из-за недовольных продолжением карантина и нового удара по бизнесу. Тем более, что на носу местные выборы. Та же логика была у "бунтовщиков" против карантина в мае-июне, когда ряд городов начали отменять ограничения явочным порядком.

В Минздраве, впрочем, политический подтекст отрицают и обвиняют мэров в попытке попиариться перед выборами.

"Я понимаю, что в преддверии выборов определенные политические действия у нас будут происходить", - заявил министр Максим Степанов.

Но тот факт, что в Кабмине ответили на претензии, говорит об их серьезности.

"Тонет больше, чем умирает от коронавируса"

"На самом деле высокой смертности от коронавируса на Тернпольщине нет, тонет в водоемах в этом году и то больше", - сказал нам на условиях анонимности врач одной из тернопольских больниц.

Во Львове же, где по статистике ежедневно попадают в больницы свыше сотни новых больных и еще около двух сотен под подозрением, говорят о всплеске и пике эпидемии.

Местные врачи рассказывают, что в больницах действительно "все забито" - и для новых пациентов просто нет мест.

"Уже три недели загружены полностью, легких случаев нет. Зато есть случаи повторных заражений", - сказал "Стране" Игорь Берник, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы.

Среди врачей, как они сами признаются, паника, многие берут больничные или увольняются, опасаясь заразиться.

"Причем во Львове много необработанных ПЦР-тестов, и количество инфицированных постоянно растет. Так что реальная картина может быть еще хуже", - сказал нам источник в медицинской сфере Львова.

Улицы столицы Галичины, обычно очень оживленные в этом время года, сейчас полупустые. В основном гуляют местные, немного киевлян.

"Картошку надо копать, какой там карантин"

В беседах с жителями Западной Украины, впрочем, паники не чувствуется.

Часть людей уверена, что вокруг коронавируса раздувается ажиотаж. А предприниматели жалуются на катастрофическое падение доходов.

"Картошку надо копать, какой там карантин. А если серьезно, возможно, придется закрыться до лучших времен. Посетителей намного меньше, чем раньше, туристов раз-два и обчелся", - сказал нам один из львовских рестораторов.

Другие соблюдают все правила по коронавирусу - маски, дистанции.

"Старюсь вообще поменьше выходить из дома. И вот еще вопрос - если во Львове такая плохая ситуация, почему мы только в оранжевой зоне, а не в красной", - делится с нами тревогами львовская учительница Ольга Зубко.

Эксперты объясняют: берут показатель на 100 тысяч населения, нельзя мерить Киев и Львов с разным количеством населения одной цифрой.

Есть еще ряд других показателей. Например, чем больше тестов делать, тем меньше будет процент выявленных. Что тоже влияет, кто в какую зону попадет.

Одним из факторов резкого роста заболеваемости на Львовщине, кроме того, что это приграничный регион и здесь живет много заробитчан, называют известную набожность местных и регулярные походы в церковь, где часть верующих молятся без масок, а некоторые священники и дальше причащают всех из одной ложки (хотя им рекомендуют пользоваться одноразовыми).

О том, что на Львовщине часто заражаются коронавирусом в в храмах, подтвердил нам директор Львовского лабораторного центра Минздрава Украины Роман Павлив.

Как он говорит, по данным ПЦР-тестов, больные священники есть практически во всех районах Львовской области, а в некоторых и не по одному. А у каждого из них - сотни прихожан, часть заразилась тоже.

По словам Павлива, вспышка болезни была в монастыре в селе Крехов Жовковского района.

"Такая проблема действительно есть. Во Львове по-прежнему церкви по воскресеньям переполнены, кто-то в масках, кто-то - без. Дистанцию не соблюдают - многие приходят помолиться о здравии. Причащаются из одной ложки (но священники протирают их антисептиками после каждого), целую иконы", - рассказал нам Владимир Третяк, прихожанин церкви в центре Львова.

Во Львове, несмотря на пик, все же разрешена работа транспорта, но пассажиры и водители обязаны носить маски.

Работа учебных заведений на территории в городе также разрешена, и во время учебного процесса в школах защитные маски можно не использовать, но входить в здание школы и передвигаться по нему можно только в масках. В помещение детсадов запрещено пускать родителей, а дети не смогут играть мягкими игрушками.

Если оранжевый уровень опасности сохранится во Львове и нескольких районах области до сентября, то в университетах и ​​профтехучилищах будет запрещено заниматься группами более 20 человек.