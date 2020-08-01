В субботу, 1 августа, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отправился с рабочим визитом в Ровенскую область. Там он проверит областную станцию "скорой помощи" и опорное медучреждение, которое занимается лечением больных коронавирусом.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает "УНН".

"Почему я нахожусь в Ровенской области и какая повестка дня? Мы сейчас достаточно много внимания уделяем экстренной медицинской помощи... Первое мое лечебное учреждение, которое я собираюсь сегодня посетить - это областная станция экстренной медицинской помощи, где я хочу посмотреть и пообщаться с врачами. Кроме того, планирую посетить центральную городскую больницу города Ровно... Это мощная больница, в которой 20 отделений и она является опорной в лечении Covid-19", — сказал он.

Вместе с тем, Степанов также планирует посетить медицинское учреждение для ветеранов войны на Донбассе.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирус за сутки подтвердили у 1172 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 71 056 человек. В Киеве за сутки болезнь пдотвердилась у 101 жителя столицы.