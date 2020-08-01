В США федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор, который был вынесен террористу Джохару Царнаеву, который совершил теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Суд направил смертный приговор на новый рассмотрение в суде низшей инстанции.

Об этом сообщает Reuters.

Первый окружной апелляционный суд в Бостоне подтвердил большую часть обвинений против Царнаева, чеченца по национальности и натурализованного гражданина США. Но этот суд постановил, что суд низшей инстанции изначально провести слушания относительно того, действительно Царнаев достойный именно смертного приговора за те преступления, в которых он признан виновным и которые предусматривают наказание в виде также и смертной казни.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил то нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, погибший при задержании, и поэтому смертная казнь Джохара несправедлива.

Джохар Царнаев - этнический чеченец, родившийся в Киргизии, более десяти лет проживавший в России. Гражданство США он получил 11 сентября 2012 года. Царнаев - один из организаторов взрывов на Бостонском марафоне весной 2013 года. Террористический акт произошел 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона, в его зрительской зоне. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок.

В результате взрыва погибли три человека и пострадали более 280 человек. Главными подозреваемыми, по заявлению американских спецслужб, стали братья Царнаевы. Позднее во время операции полиции и спецслужб в Бостоне Тамерлан Царнаев погиб, а младший брат - Джохар - задержан.

В 2015 году его признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы.

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