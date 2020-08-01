Полиция отчиталась, что застрелила полтавского террориста Романа Скрипника. Причем убили его, когда он снова попытался взять заложника - и снова полицейского.

Скрипника не могли поймать десять дней - он скрывался в лесах Полтавщины. И нашли только когда он появился в одном из окрестных сел.

За эту лесную одиссею террориста назвали "полтавский Рэмбо" - в честь героя боевика, на которого полиция тоже охотилась в лесах. И он, к слову, также был ветераном войны. Только вьетнамской.

"Страна" вспомнила, как ловили и в конце-концов убили Романа Скрипника.

Как атошник заложника взял

Скрипник - атошник, ранее судимый за кражи - 23 июля захватил в Полтаве заложника. Им оказался полицейский, который пытался задержать террориста. Правда, не за теракт, а за угон автомобиля.

Однако тот достал гранату и взял копа в плен. После чего потребовал себе автомобиль, чтобы скрыться.

Машину ему дали. А заодно и поменяли заложника: на его место предложил себя глава областного угрозыска Виталий Шиян. После чего Шиян и Скрипник сели в машину и поехали за город.

Через несколько часов террорист покинул автомобиль и скрылся в лесах под Миргородом, оставив заложника живым и невредимым. С тех пор его искали и не могли найти. Что вызывало крайнее недоумение.

Во-первых, никто так и не объяснил, почему за Скрипником не следили в тот момент, когда он ушел в лес. Как именно ему удалось бросить машину и уйти без преследования или выстрела.

Во-вторых, на фоне недавнего эффектного задержания луцкого террориста Максима Кривоша, потеря его полтавского "коллеги", который был куда менее опасен, выглядела странно.

В качестве оправдания полиция заявляла, что Скрипник обучен навыкам выживания в экстремальных ситуациях. Таковыми, видимо, сочли его службу в АТО. Правда, одновременно другие комментаторы от полиции предполагали, что террориста загрызли дикие звери. То есть тут навыки выживания уже как бы и не сработали.

Реальная же причина, почему "полтавского Рэмбо" не могли поймать - это отсутствие возможностей прочесать огромный лесной массив. В тех местах несколько лесничеств и государственных заказников совокупно на десятки гектар. А к операции привлекли максимум 300 человек - такие данные озвучивали сами правоохранители.

Поэтому, видимо, избрана была другая стратегия - ждать, пока Скрипник выйдет из леса, например, за едой. Что и произошло.

Поимка и убийство

По информации МВД, Роман этой ночью был обнаружен в деревне Опошня. Это в 20 километрах от Диканьки - известного места под Полтавой, которое воспето в повестях Николая Гоголя.

Террорист укрылся в нежилом доме. Туда проник капитан полиции Петр Гума, который, как утверждает замглавы МВД Антон Геращенко, искал Скрипника. Полицейский был вооружен, однако "Рэмбо", угрожая гранатой, взял в заложники и его.

После этого была объявлена операция "Гром". То есть в заложниках Гума был продолжительное время. После чего на место подтянули спецназ и убили Скрипника.

"Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - сообщил Геращенко.

СМИ рассказали, что самого Романа в этот момент разорвало гранатой. Так закончилась десятидневная эпопея поимки полтавского террориста.

"Операция была рискованной"

"Страна" выяснила подробности ликвидации Скрипника. Полтавского террориста вычислили по его связям.

"Скрипник скрываясь предусмотрительно не звонил по телефону, так как знал, что по локации его найдут. Но у полиции была уже информация, что в Зеньковском районе у него есть друзья, которые ему помогут. Скрипник очень осторожничал и не стал ночевать у друзей, выбрав заброшенный дом в поселке. Ему действительно помогали, принесли поесть и одежду.

Получив информацию о месте, где он может скрываться, решили обойти все дома в поселке. После того, как в заброшенный дом зашел один из полицейских, Скрипник выскочил и схватил того за руку. В другой руке он держал все ту же гранату. Схватив за руку полицейского, он объявил его заложником.

Захваченный полицейский по рации связался с начальством и объяснил ситуацию. В свою очередь, начальство дало команду, подтянули КОРД – спецподразделение уже было к тому времени в поселке.

Скрипника застрелил не снайпер, а обычный сотрудник КОРДа – была команда открывать огонь на поражение. Операция была рискованной, так как сотрудник полиции мог пострадать от взрыва гранаты. Но эта граната была с малым радиусом поражения. И заложник успел вовремя отскочить", - рассказал источник в полиции.

Эти данные показательны с двух сторон.

Во-первых, террориста вычислили заранее и это было не случайная встреча полицейского и "полтавского Рэмбо".

Во-вторых, полиция получила добро на то, чтобы застрелить террориста при задержании, несмотря на возможный риск, что он успеет подорвать и заложника.

Не исключено, что на столь жесткие действия повлияло то, что Скрипник поднял руку на полицейских и десять дней скрывался от тех, кто его ловил. И его решили показательно наказать.

Кроме того, ликвидация "полтавского террориста" может перебить негативный шлейф от того, что Зеленский выполнил требование "луцкого террориста", что вызвало обвинения в его адрес в провоцировании новых захватов заложников (что и произошло буквально на следующий же день в Полтаве).

Теперь же на эти обвинения будет аргумент, что в других случаях по террористам стреляют на поражение, а не договариваются.