В Украине прошло внешнее независимое оценивание, и с субботы, 1 августа, стартовала вступительная кампания. Абитуриенты уже могут регистрировать электронные кабинеты.

"С 01 августа с 10:00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Абитуриенты смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим подчеркнуть и успокоить абитуриентов, что зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений", - напомнил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

16 августа в 18:00 заканчивается прием заявлений и документов от лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

22 августа в 18:00 заканчивается прием документов от поступающих на дневную форму обучения на основе полного общего среднего образования, которые поступают по результатам ВНО.

В этом году для конкурса на бюджетное место абитуриенты могут подать максимум пять заявлений на пять специальностей. Зато количество заявлений для поступления на контракт не ограничивается.

В 2020 году вступительная кампания для поступления на бакалавриат продлится с 1 августа (дата начала создания Е-кабинетов) до 15 сентября (дата перевода на вакантные бюджетные места).

Абитуриенты, которые сдавали 1 июля единое вступительное испытание и 3 июля - единое профессиональное вступительное испытание, также с 1 до 13 августа должны создать электронные кабинеты. Прием заявлений в вузы у них начнется раньше - 5 августа.

Ранее "Страна" публиковала подробную инструкцию о том, как поступить в ВУЗ в 2020 году.

Также мы рассказывали о количестве бюджетных мест в украинских вузах.