В субботу, 1 августа, в Украине ожидается дождливая погода с грозами, которая накроет несколько областей. Воздух прогреется до +22-...+28.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине дожди с грозами накроют все области, кроме Закарпатской и Черновицкой. Днем воздух прогреется до 20-24 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют от 12 до 15 тепла.

На севере также будет дождливо. Синоптики прогнозируют днем от 21 до 23 тепла, которые ночью сменят 11-15 тепла.

В центральных регионах дожди с грозами накроют Винницкую область, жителям остальных регионов стоит ожидать солнца и небольшой облачности. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. Ночью ожидается от 12 до 15 по Цельсию.

Жителей на юге также ждет солнце и облачность. На улице будет от 26 до 29 тепла, которые ночью сменят +16...+19.

Также тепло будет и на востоке Украины. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до +22...+26. Ночью до +12...+18.

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют дожди с грозами и +21...+24. Ночью похолодает до +11...+13.

Напомним, вчера в Украины ожидалась не очень жаркая погода, комфортная для лета. Но на юге, востоке и в центре прогнозировали сильные дожди.

Также мы сообщали, какой будет погода в августе. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов.