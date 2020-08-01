Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу беларусского МИД Владимира Макея почетным гостем на встречу так называемого "Люблинского треугольника", когда в Киеве встретятся министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министры обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси 8-9 октября в Гродно.

Следующая встреча глав МИД "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.

Напомним, что руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля заявили о создании "Люблинского треугольника", в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве. Эксперты называют "Люблинский треугольник" попыткой имитации Речи Посполитой, но без Беларуси.

Ранее "Страна" писала, что Беларусь передала Украине список россиян, которых задержали под Минском. Украина проверит, нет ли в списке тех, кто воевал на стороне сепаратистов на Донбассе.

