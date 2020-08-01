По состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирусом в Киеве заразились еще 101 человек. Общее число заболевших достигло 8342 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Еще у 101 жителя Киева за прошедшие сутки подтвердился коронавирус. Двое человек умерли. За весь период эпидемии коронавирус забрал жизни 134 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 8342 подтвержденных случая заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.

Кличко также уточнил, что среди зараженных 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет; 59 мужчин возрастом от 18 до 81 года и трое девочек 12, 16 и 17 лет.

"В больницу госпитализировали 23 пациента. Остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период карантина переболел 2981 киевлянин", — говорится в тексте сообщения.

Больше всего зараженных было обнаружено в Печерском районе —16 человек. В Дарницком районе обнаружили 15 зараженных. А в Соломенском районе подтвердились 14 случаев заболевания.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирус за сутки подтвердили у 1172 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 71 056 человек.