Президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах за прошлый год. Судя по ней он заработал почти полмиллиарда долларов. Основной источник его доходов - отель и курорт.

Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.

Основным источником доходов Трампа, согласно предоставленным данным, являются его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

По подсчетам телеканала CNN, Трамп в 2019 году заработал не менее $446 млн. В частности, резиденция Мар-а-Лаго, используемая для встреч на высшем уровне, принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м.

Курорт в Майами, где президент собирался провести встречу лидеров стран G7, принес ему заработок в размере $77,2 млн в прошлом году против $75,9 млн годом ранее. Доходы от отеля, расположенного неподалеку от Белого дома в американской столице, по итогам 2019 года составили $40,5 млн. Годом ранее эта цифра была немного больше - $40,8 млн.

Хозяин Белого дома получил также $78 тыс. от Гильдии киноактеров США, еще от $100 тыс. до $1 млн доходов от своей книги "Искусство заключать сделки". Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу "Ученик", в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой "Вы уволены!"

Ранее "Страна" писала, что Зеленский задекларировал 13,47 млн гривен дохода от продажи недвижимости и земельного участка.

Также мы рассказывали, что в декларации Александра Дубинского задекларированы огромные суммы в качестве подарков от мамы.