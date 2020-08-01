"Его разорвало в клочья". В полиции раскрыли детали ликвидации полтавского террориста Скрипника
В правоохранительных органах решили раскрыть детали ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника, который после смерти подорвался на своей же гранате.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Так, Скрипник в момент гибели держал боеприпас в руке без чеки и начал угрожать полицейскому, который его обнаружил. На предложение сдаться он ответил отказом.
"Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, так как держал ее без чеки. Его разорвало в клочья", — сказал источник.
Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. При задержании он взял в заложники полицейского, который его нашел.
Ранее мы подробно писали о том, почему полиция долгое время не могла поймать полтавского террориста Скрипника.