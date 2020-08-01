Президент США Дональд Трамп хочет запретить на территории страны приложение TikTok. Он заявил, что приложение собирает много данных о пользователе и принадлежит китайской компании.

Об этом сообщает газета Hill.



"Что касается TikTok, мы запретим его в США", - цитирует Трампа газета Hill.



По словам Трампа, он может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета приложения в США уже в субботу. По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американкой компанией.



Ранее Трамп заявил, что США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет.



TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Ранее "Страна" писала, что военным из ВМС США запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok на мобильных устройствах.

Также мы рассказывали, что на айфонах перестали работать Viber, TikTok, Приват24 и другие приложения.