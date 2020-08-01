По состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирус за сутки подтвердили у 1172 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 71 056 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Так, за сутки от коронавируса умерли 16 человек. Общее число смертей достигло 1709 граждан. Выздоровели 556 украинцев. Под подозрением находится 1 586 граждан Украины.

Больше всего зараженных было обнаружено во Львовской области – 145 человек. На втором месте оказалась Ивано-Франковская область, где заболели 123 человека. На третьем месте Киев — 101 зараженный.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские регионы будут делиться на "зоны".