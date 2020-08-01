В США в небе над Аляской столкнулись два небольших пассажирских самолетах. В аварии погибли семь человек, среди них был американский чиновник.

Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Инцидент произошел возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай.

Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он был в самолете один. Во втором летели шесть человек - местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.

Шесть человек погибли на месте крушения, еще один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее "Страна" писала, что в Альпах рухнул самолет, 4 человека погибли на месте.

Также мы рассказывали, что в США на крышу дома рухнул пассажирский самолет, погибли три человека.