По состоянию на утро субботы, 1 августа, коронавирусом в мире заразились 17 745 673 человека. За прошедшие сутки болезнь диагностировали у 282 171 человека.

Такие данные приводит Worldmeter.

Скончались от болезни 682 197 человек. Из них 6 234 за прошедшие сутки. При этом уже выздоровели 11 151 834 человека.

Больше всего зараженных за сутки было обнаружено в Соединенных Штатах — 70 904 человека. Там за сутки скончались 1462 пациента. В Индии за сутки заболели 57 704 человека, умерли за день 765. А в Бразилии за последние 24 часа заболели 52 509 человек. Умерл 1191 пациент.

Напомним, по состоянию на 26 июля коронавирус подтвердился у 16 046 986 жителей Земли. Лидерами по темпам роста были Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

Также "Страна" писала, что в Украине с сегодняшнего дня заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.