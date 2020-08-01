После того, как на Донбассе установили перемирие с 27 июля, противник продолжал одиночные обстрелы по позициям ВСУ, заявляет украинская сторона.

Так, за сути 31 июля, силы "ДНР/ЛНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня. Они стреляли с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

Об этом сообщает прес-служба штаба ООС.

"Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

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