В столице Португалии Лиссабоне 31 июля прошла акция протеста против расизма, после того, как неделю назад там убили темнокожего артиста.

Об этом сообщает Reuters.

Полицейские сообщили, что 39-летний афроамериканец гвинейского происхождения Бруно Канде был застрелен в 10 км от центра Лиссабона "80-летним белым мужчиной".

"Канде получил несколько огнестрельных ранений и скончался. Подозреваемого задержали. Он ожидает суда", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter/Raquel Ribeiro

В Агентстве полиции Португалии по расследованию уголовных преступлений не сообщили, что стало причиной убийства. Семья погибшего Канде заявила, что подозреваемый угрожал убить его за три дня до происшествия и оскорблял его из-за цвета кожи.

Во время мирной демонстрации протестующие в масках держали таблички с надписью "Справедливость!" и "Расизм убивает!"

Ранее мы писали, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

На волне этого протесты против расизма прокатились по всему миру. Так, в столице Австрии - Вене на акцию в поддержку вышли 50 тысяч человек. Также в Париже прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.