В ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. Новость об этом сообщил сегодня ближе к утру замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на Facebook.

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района (Полтавская область - Ред.) во время проведения мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника", - сообщил Геращенко.

По его словам, Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Однако у Гумы было при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

В итоге сотрудники полицейского спецназа КОРД точным выстрелом ликвидировали террориста.

Заложник успел за три секунды отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

Геращенко отметил, что у Романа Скрипника была возможность показаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой, но он выбрал свой путь.

Напомним, 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Во время задержания мужчина успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники взял начальника уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу. Правоохранители дали возможность Скрипнику выехать за пределы города на служебном автомобиле. Позже стало известно, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесополосе. Захваченный в заложники офицер полиции освобожден.

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