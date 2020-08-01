Правоохранители задержали мужчину, который избил пассажирку "Киев-Мариуполь" и пытался изнасиловать ее при ребенке.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Мужчина, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Мариуполь-Киев совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, был задержан Национальной полицией Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что о ситуации сразу доложили машинисту и начальнику поезда, после чего нарушителя держали под стражей до прибытия на станцию. При остановке полиция сразу задержала подозреваемого, сотрудники поезда, в свою очередь, предоставили все доказательства произошедшего.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - добавил представитель УЗ.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил задержание нападавшего, сейчас ему готовят сообщение о подозрении.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал он.

По его словам, подозреваемый родился в Запорожье, зовут его Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Известно, что у него уже есть три судимости: угон автомобиля в 1996 году, хулиганство в 1999 и кража в 2008 году.

Напомним, пассажирка поезда "Мариуполь-Киев", которая ехала с сыном, сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина избил и пытался изнасиловать. Сначала мужчина ударил ее по голове, после чего снял с себя белье и начал к ней приставать.

Как сообщала "Страна", на глазах у десятка людей один пассажир набросился с ножом на другого и нанес ему несколько опасных ранений прямо в пассажирском поезде. Спасла потерпевшего врач, которая тоже ехала в этом вагоне.