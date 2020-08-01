В некоторых азиатских странах, как и в Украине в последние дни, фиксируется рекордное число заражений коронавирусом. Рекордсменом по суточному приросту инфицированных стали Филиппины.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Министерство здравоохранения Филиппин в пятницу привело данные, согласно которым в стране заразились 4 тысячи человек - это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии за последнее время. За истекшие 24 часа также зарегистрированы 40 случаев смерти инфицированных.

Всего на Филиппинах с начала эпидемии диагностировали более 93 тысяч заражений, число летальных исходов превысило отметку в 2 тысячи. Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу заявил о продлении ограничительных мер в Маниле и некоторых провинциях еще на две недели.

В Индонезии коронавирус тоже продолжает распространяться. За последние сутки в стране диагностировали более 2 тысяч случаев COVID-19, 73 человека с коронавирусом скончались. С начала эпидемии там выявили более 108 тысяч случаев заражения, причем свыше 5 тысяч заразившихся скончались.

Во Вьетнаме в пятницу впервые зафиксировали смерть пациента с коронавирусом: умер 70-летний житель страны, инфицированный в Дананге. По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса. Общее количество случаев болезни во Вьетнаме возросло до 509.

Рекордное количество заражений с марта зафиксировано в Китае. Там выявили 127 новых случаев, включая четыре импортированных. Большинство заражений приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Из-за новой вспышки коронавируса в Гонконге власти на год перенесли запланированные на сентябрь выборы в законодательный совет.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, общее число выявленных заражений в мире составляет более 17,5 млн, а число летальных исходов превышает отметку в 677 тысяч. Более 10,9 млн заболевших выздоровели. На данный момент болеют 5,8 млн человек.

Между тем в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

А в изнывающей от жары Европе люди отказываются от масок.