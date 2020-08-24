В перечень причин, по которым люди в какой-то момент начинают терять прежние способности мозга (возрастная деменция или слабоумие) включили чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы на протяжении жизни и высокий уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщает The Lancet.

Так, предотвращение всех пунктов в сумме с ранее установленными (низкий уровень образования, гипертония, нарушение слуха, курение, ожирение, депрессия, низкая физическая активность, диабет и недостаток социальных взаимодействий) позволят как можно дольше сохранять здравый ум даже находяст в весьма почтенном возрасте.

Деменция выражается при болезнях Альцгеймера и Пика, сосудистых нарушениях и при сильном недостатке витаминов группы В и фолиевой кислоты. В мире насчитывается примерно 50 миллионов человек, которые живут с этим недугом, а 2050 году их число может вырасти до 152 миллионов. Примечательно,Ю что две трети людей с выраженным старческим слабоумием проживает именно в странах с низким и средним уровнями дохода.

Группа исследователей под руководством Джилл Ливингстон из Исследовательского центра по изучению деменции Великобритании проанализировала все исследования, посвященные деменции, и заметила, что причин, вызывающих деменцию, недостаточно, так как между всеми пациентами слишком много отличий.

Так, проверка 28 815 пожилых людей с сотрясением мозга показало, что риск развития деменции удвоился после травмы. У каждого шестого травмированного деменция развивалась менее, чем за четыре года после удара. Однако прием статинов такой риск снижают, так как препарат уменьшает отек мозга при сотрясении.

Французские исследователи, в свою очередь, на примере 31 миллиона человек проверили и подтвердили мнение о том, что чрезмерное употребление алкоголя непосредственно влияет на раннее развитие старческого слабоумия.

Связь деменции с повышенным употреблением алкоголя была особенно заметна в возрасте до 65 лет.

Помимо прочего, на примере животных удалось выяснить, что взвешенные в воздухе твердые частицы ускоряют нейродегенеративные процессы через цереброваскулярные и сердечно-сосудистые заболевания, отложение амилоида и переработку белка-предшественника амилоида. Оказалось, что повышенная концентрация диоксида азота, мелкодисперсных твердых частиц выхлопных газов и твердых частиц от сжигания древесины также вносят свою немалую лепту при развитии деменции.

Напомним, французские ученые установили, что для профилактики деменции может быть важно не только употребление определенных продуктов, но и их сочетание. Питание больных деменцией (слабоумием) менее разнообразно и обычно включает сочетание переработанного мяса с хлебом, картофелем и супами, а не свежими овощами.

Как сообщала "Страна", исследователи проанализировали 17 000 случаев заражения коронавирусом и обнаружили, что в 53% у больных были сопутствующие заболевания. Смертность у людей с сопутствующими недугами почти на 40% выше, чем у не имеющих других болезней.