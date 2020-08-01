Киевский фуникулер, который курсирует по склону Владимирской горки, соединяя Подол с Верхним городом, закрыли на ремонт почти до конца лета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

Канал пишет, что сейчас на обеих станциях фуникулера проводят плановые ремонтные работы. Завершить их планируют к 21 августа.

Авторы канала задались вопросом, почему эти работы нельзя было провести весной, во время карантина, когда общественный транспорт не работал, а горожане сидели в самоизоляции. Рабочие им ответили, что дату ремонта нельзя сместить, так как его проводят ежегодно в один и тот же период.

В прошлом году "Страна" писала, что технические работы на фуникулере затянулись несколько дольше запланированного срока.

Также мы сообщали, что в День влюбленных на столичном фуникулере час катали бесплатно за объятия и поцелуи.