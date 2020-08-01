В сети появились кадры с места событий на улице Богатырской, где сегодня вечером мотоциклист сбил гуляющего по проезжей части пешехода, которому оторвало конечности.

Об этом сообщает группа "ДТП.Киев".

"Жесть в Киеве на Богатырской: погиб мужчина 1986 года рождения. Ему оторвало ноги и голову. Пилот без сознания в критическом состоянии в машине скорой", - указано в сообщении.

Отмечается ,что инцидент произошел возле поворота на Вышгород. Пешеход прогуливался по обочине дороги, однако в какой-то момент перешел на проезжую часть. Неизвестно, почему водитель мотоцикла не заметил гуляющего, однако от удара на большой скорости пешехода отбросило примерно на 30 метров, ему оторвало голову и ноги - смерть наступила мгновенно.

Что касается мотоциклиста, у него от падения с транспорта на такой скорости также множественные травмы, сейчас он госпитализирован в критическом состоянии.

Напомним, российский мотоблогер разбился насмерть, когда ехал на мотоцикле из Тамбова в Волгоград. Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 "Каспий".

Как сообщала "Страна", в Николаевской области произошло ДТП с участием полицейского на мотоцикле, которого пришлось госпитализировать в компании с другим участником столкновения.