Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала назначение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. В комментарии она сделала выпад в сторону тех, кто негативно отзывается о Пискуне из-за его работы при прежних властях.

Пост на эту тему генпрокурор опубликовала в Фейсбук.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Отрицательный и положительный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он ​​эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из роддомов", - пишет Венедиктова.

"Что касается времен разных президентов и "их" прокуроров: и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах. Это люди систем. И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", - сказала недоброжелателям генпрокурор.

Напомним, Пискун стал советником Венедиктовой 27 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что прокурор Киева времен Порошенко Роман Говда стал первым замом Венедиктовой.