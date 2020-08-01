Полиция прибыла на вызов о бытовой ссоре, после чего решила проверить прилегающую к дому территорию и нашла мужчину с мешком конопли.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Патрульные обнаружили у гражданина мешок с, вероятно, наркотическим веществом. Сегодня ночью патрульные получили вызов на улицу Олевскую. Заявительница сообщила, что ее бывший знакомый пришел в гости и спровоцировал конфликт. По прибытию на место происшествия, заявительница сообщила, что мужчина уже ушел", - указано в сообщении.

Правоохранители решили обследовать прилегающую к дому территорию и увидели мужчину, который громко кричал и нецензурно выражался. Оказалось, что это тот самый 40-летний мужчина, на которого и вызывали полицию. При себе он имел белый мешок, в котором правоохранители узнали каннабис.

Подозреваемого задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для извлечения вещества и дальнейшей экспертизы.

Напомним, в Днепре наркоторговец вызвал на "предприятие" полицию из-за галлюцинаций, которые испытывал в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщала "Страна", правоохранители пришли на обыски в квартиру, где укрывался подозреваемый в изнасиловании и других преступлениях, а нашли кусты конопли, спрятанные на крыше здания.