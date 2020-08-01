Правоохранители опубликовали видео, на котором водитель мопеда пытается проскочить на светофоре, находясь за рулем своего транспорта. Однако в какой-то момент терпит столкновение с Audi.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"На улице Василия Липковского произошло дорожно-транспортное происшествие между мопедом и автомобилем Audi. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Водителя мопеда осмотрели врачи скорой медицинской помощи, но не обнаружили серьезных телесных повреждений. Участники события решили не обращаться в полицию и решили автопроисшествие гражданским путем", - указано в сообщении.

В связи с инцидентом правоохранители напомнили об осторожности, так как подобные ситуации - не редкость.

Напомним, в Киеве на перекрестке улицы Мечникова и бульвара Леси Украинки произошло ДТП. Со слов заявителя в полицию, произошло столкновение автомобиля Toyota и мопеда SYM. Водитель авто проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мотоциклиста. Патрульные оформили соответствующий протокол.

Как сообщала "Страна", в городе Сквира Киевской области 21-летний водитель "ЗАЗ" столкнулся мопедом "Suzuki", в результате чего пострадала 17-летняя пассажирка мотороллера.