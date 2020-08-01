В городе Долинская Кировоградской области во время отдыха в Парке железнодорожников три девушки спели песню российской поп-звезды 2000-х Натали "Такого, как Путин". Видео исполнения шлягера попало в интернет, после чего девушкам стали угрожать ветераны АТО.

Об этом сообщает сайт Центральноукраинского бюро новостей CBN.

По словам автора заметки на сайте, видео с любительским исполнением песни из раздела сторис Instagram одной из девушек опубликовала в Facebook представитель Долинского союза учaстников АТО "Зaщитник" Лидия Кобылинская (сейчас ее пост недоступен).

Среди ее подписчиков пост вызвал возмущение.

Журналисты CBN сообщили, что фамилии и адреса девушек уже известны воевавшим на Донбассе. Ветераны собираются "допросить" девушек и их родителей о причинах их поступка.

Видимо, узнав об этом, одна из исполнительниц песни написала пост в Instagram, в котором высказала недоумение, почему пение подвыпившей компании вызвала такую волну агрессии. По словам девушки, она и ее подруги не хотели задеть чьих-то чувств, а просто пели, что взбредет в голову и не пытались тем самым выразить поддержку России.

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