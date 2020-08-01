С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Таким образом вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона, кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает:

запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона кроме ограничений желтой зоны, предусматривает запреты:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские регионы будут делиться на "зоны".