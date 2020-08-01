Исполняющий обязанности городского головы Луцка Игорь Полищук возмущен тем, что город попал в красную зону с максимальными ограничительными мероприятиями из-за коронавируса.

Об этом и.о. мэра написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые жители Луцка! Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа в "красный" уровень эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", - указано в сообщении.

Также он отметил, что "красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и прочее, что, по его словам, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет.

Мэр заявил, что городские власти не будут останавливать общественный транспорт и выполнять прочие "непонятные" решения из-за включения города в красную зону.

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - добавил он.

Напомним, на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС украинские регионы были поделены на четыре зоны в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. Таким образом, с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые попали в "красную зону" карантина с 1 августа.