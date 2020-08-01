Директор Львовского лабораторного центра Минздрава Украины Роман Павлив сообщил, что во Львовской области люди часто заражаются коронавирусом в церквях. А источниками инфекции нередко выступают больные священники.

Представление об эпидемиологической ситуации с информацией об этом Павлив подготовил руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, заместителю председателя Львовской ОГА Ивану Собко.

Документ опубликовало львовское издание "Высокий замок".

Как пишет представитель МОЗ, анализ эпидситуации по заболеваемости Covid-19 свидетельствует о том, что вероятным источником инфицирования может быть нахождение людей в церквях во время богослужений и отдельные случаи заболеваний церковнослужителей.

"Случаи среди священников регистрируются практически на всех административных территориях области. Так, в Жовковском районе заболели 5 священников в 5 населенных пунктах (села Боянец, Монастырок, Крехов, Деревня, Сопошин), которые предположительно были причиной заболевания 35 контактных лиц. В Яворивском районе заболели 6 церковнослужителей 5 населенных пунктов (г. Яворов, пгт Ивано-Франковое, села Борки, Любыни, Краковец). Контактных лиц было 44, из которых 3 заболели. В Самборском районе и г. Самбор заболели 4 священника (г. Самбор, с. Верховцы)", - говорится в документе.

Также Павлив сообщает, что были вспышки коронавирусной инфекции в монастыре с. Крехов Жовковского района. Сейчас проводится эпидрасследование вспышки инфекции в лавре с. Унив Перемышлянского района.

Несоблюдение социальной дистанции между людьми и масочного режима во время богослужений, одновременное пребывание в церквях большого количества людей, среди которых могут находиться лица с бессимптомным течением болезни, заболевание священников - все это может быть причиной передачи возбудителя во время богослужений и дальнейшего его распространения среди контактных лиц.

Регулярное проведение богослужений, празднование храмовых праздников с выездом представителей религиозных общин по месту празднования при несоблюдении санитарно-противоэпидемических требований может быть причиной дальнейшего роста количества заболевших, отметили в МОЗ.

С учетом изложенного специалист попросил поручить департаменту по вопросам культуры, национальностей и религии Львовской ОГА довести до руководства религиозных конфессий необходимость соблюдать правила безопасности во время служб.

Также Павлив требует рассмотреть возможность проводить причащение мирян одноразовыми ложками с последующим их обеззараживанием и не допускать на богослужения лиц с признаками ОРВИ.

Ранее "Страна" привела свежие данные о распространении Covid-19 по регионам Украины, а также сообщила, что в список проблемных регионов из-за коронавируса попала половина Украины.