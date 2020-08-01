Спасатели и местные жители пытаются восстановить разрушения, которые принес очередной ураган. На этот раз в Донецкой области, поселок Великая Новоселка. Стихия разрушила местную больницу, частные дома, перекрыла дороги и обездвижила машины скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

"В поселке Великая Новоселка Донецкой области прошел сильный ураган. Стихия обесточила населенный пункт. Снесла новую крышу со здания больницы, сорвала кровлю с домов, погнула рекламные щиты. Деревья падали на дороги, столбы оборвали провода на десятках улиц. Некоторые ключевые дороги были перекрыты упавшими деревьями, образовались пробки. Водителям пришлось самим расчищать себе путь. Повреждены автомобили скорой помощи", - указано в сообщении.

Отмечается, что сильный порывистый ветер сорвал крышу со здания больницы в Великой Новоселке, которую только год как установили.

Видео: YouTube / Харьков без слов

Напомним, ураган, который прошелся по Хмельницкой области, больше всего задел город Шепетовка. Помимо града и упавших деревьев, отключилась насосная станция, электростанция, залиты поля и огороды, а также разрушена местная инфраструктура.

Как сообщала "Страна", 30 июля в Украине более полусотни населенных пунктов в пяти областях были обесточены из-за непогоды.